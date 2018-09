Kantoor Europees Medicijnagentschap op Zuidas bereikt hoogste punt

De kern van het nieuwe gebouw voor het Europees Medicijnagentschap (EMA) bereikt komende week haar hoogste punt. Dat heeft minister Bruins (Medische Zorg) de Tweede Kamer laten weten.

In slechts anderhalf jaar tijd moet het nieuwe kantoor met conferentiecentrum helemaal klaar zijn. Vanwege de Brexit verhuist het EMA van Londen naar Amsterdam. Op 1 januari 2019 moet die verhuizing een feit zijn, maar omdat het gebouw op de Zuidas dan nog niet klaar is, is er een tijdelijk voorziening in het Spark-gebouw bij Station Sloterdijk.

1300 werkplekken

Het EMA-gebouw is in de afgelopen zes weken elke dag bijna drie meter hoger geworden, om uiteindelijk te groeien naar het hoogste punt op tachtig meter. Als het gebouw straks helemaal klaar is telt het twintig verdiepingen en 1300 werkplekken. Op 15 november 2019 wordt het nieuwe kantoor in gebruik genomen.

De eerste gezinnen zijn inmiddels vanuit Londen naar Nederland verhuisd. In de lente van het komend jaar volgen de meeste andere werknemers.

Concurrentie uit Milaan

Lange tijd was er veel gedoe rond de komst van het EMA naar de stad. Nederland won in een laatste ronde via loting van de Italiaanse stad Milaan. De Italianen waren het daar niet mee eens en stelden alles in het werk om die beslissing terug te draaien, maar zonder succes.