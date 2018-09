Glennis Grace door naar finale America's Got Talent

Het wachten is voorbij: Glennis Grace heeft de finale van talentenjacht America's Got Talent behaald. Hoewel de juryleden gisternacht al lyrisch waren over haar optreden, was het nog wachten op de stemmen van het publiek.

'Thank you America', zei Glennis opgetogen toen ze vannacht hoorde dat ze door was naar de finale. 'Amerika heeft vanavond op de juiste persoon gestemd', aldus jurylid Simon Cowell. 'Glennis verdient een plek in de finale en er zit nog meer in jou.'

Het optreden dat de zangeres tijdens de halve finale ten gehore bracht, een cover van Kate Bush's This Woman's Work, was loepzuiver en kreeg een staande ovatie.

De 39-jarige zangeres behaalde meer stemmen dan haar directe concurrenten Daniel Emmett en de groep WeThree. Volgende week neemt de Amsterdamse het op in de finale. De winnaar wint eeen miljoen dollar en een show in Las Vegas.