Fontein uitgezet om waterverlies

Uit de nieuwe fontein op het Rokin komt al enige tijd geen water meer. Dat heeft te maken met waterverlies.

De fontein met de toepasselijke naam Rokin Fontein staat er sinds vorig jaar. Maar uit de bronzen hoofden van kunstenaar Mark Manders komt momenteel geen water. Dat komt omdat de fontein 'water verloor', schrijft De Telegraaf vandaag.

De gemeente zoekt nu uit wat het probleem precies is. 'Zodra we ontdekt hebben waar het probleem zich precies voordoet repareren we dit uiteraard zo snel mogelijk, zodat iedereen weer van de fontein op het Rokin kan genieten', zegt een woordvoerder van stadsdeel Centrum tegen AT5.

Op het Frederiksplein is ook al de fontein afgesloten om dezelfde reden.