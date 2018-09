Ajax Vrouwen maken indruk in Champions League

De Ajax Vrouwen zijn de Champions League begonnen met een overwinning tegen Sparta Praag. Thuis werd het 2-0.

De doelpunten vielen in het begin van de tweede helft. De Finse nieuwkomer Iina Salmi scoorde na een spectaculaire counter en Kelly Zeeman maakte de 2-0 met een vrije trap van grote afstand. De fraaie doelpunten zijn terug te zien op de website van Ajax.

De landskampioen en bekerwinnaar haalde het hoofdtoernooi van de Champions League door drie keer op een rij te winnen in de voorronde. In de Champions League spelen de vrouwen meteen in een knock-outsysteem en 26 september staat dus een return in Praag op het programma.