Onderzoekers pleiten voor meer etnische registratie in strafketen

Wetenschappers willen dat de etnische achtergrond van iedere arrestant, verdachte en veroordeelde voortaan wordt geregistreerd. Daarmee zou beter te onderzoeken zijn waarom jongeren met een migratieachtergrond vaker vastzitten.

Uit onderzoek dat vandaag gepubliceerd wordt, blijkt dat jongens van Marokkaanse en Antilliaanse herkomst veel vaker met politie en justitie in aanraking komen dan autochtone leeftijdsgenoten. De kans om in de cel te belanden is bij de eerste groep maar liefst tien keer zo groot. Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

Omstreden

De onderzoekers willen nu dat bij iedere stap in de strafketen de etniciteit van verdachten geregistreerd wordt. Alleen dan kan er onderzocht worden waarom Marokkaanse en Antilliaanse jongens vaker aangehouden worden. Is er bijvoorbeeld sprake van discriminatie of ligt de oorzaak in cultuurverschillen? Etnische registratie 'is de enige manier om op risicogroepen gericht beleid te maken en te evalueren', aldus een van de onderzoekers.

Voorstellen voor etnische registratie zijn omstreden. Tien jaar geleden sprak toenmalig burgemeester Job Cohen zich nog uit tegen etnische registratie in de strafketen. Hij noemde het een 'zeer zwaar middel, met mogelijk negatieve gevolgen voor etnische groepen in de samenleving'.