Op klaarlichte dag gestolen scootmobiel misschien niet gestolen

De scootmobiel in de Jan Evertsenstraat die 30 juli werd gestolen, is mogelijk meegenomen door een misverstand.

Deze week verspreidde de politie beelden van een man die op klaarlichte dag een scootmobiel meeneemt. Het wagentje stond geparkeerd voor een supermarkt in de Jan Evertsenstraat. Toen de eigenaar terugkwam met zijn boodschappen, was zijn scootmobiel verdwenen.

Maar nu blijkt dat het mogelijk om een misverstand gaat. 'Het vermoeden bestaat dat een verkeerde scootmobiel is meegenomen. De politie zoekt dit nader uit', maakt de politie vandaag bekend. De man die te zien is op de beelden zou zich in dat geval hebben vergist en per ongeluk de scootmobiel hebben 'gestolen'.