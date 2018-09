Groei huurprijzen neemt af: is het plafond bereikt?

Er zit mogelijk tóch een grens aan wat huurders kunnen en willen betalen voor een huurwoning op de overspannen huizenmarkt. De Amsterdamse huurprijzen stegen de eerste helft van 2018 met drie procent, terwijl voorheen groeipercentrages van 9 tot bijna 15 procent in een half jaar werden genoteerd.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van NVM en VGM NL. De gemiddelde huurprijs in de vrije sector kwam in het eerste half jaar uit op 18,59 euro per vierkante meter. Volgens de brancheorganisaties wijken huurders uit naar andere, goedkopere wijken of naar de nieuwe buurten van de hoofdstad. Een goede bereikbaarheid lijkt een rol te spelen bij de keuze van de locatie.

De verschillen binnen Amsterdam zijn groot. Huurwoningen in de Da Costabuurt, De Weteringsschans, Kinkerbuurt en de Jordaan behoren tot de duurste met gemiddelde prijzen van boven de 27 euro per vierkante meter. De wijken met de laagste gemiddelde huurprijzen zijn Gein, Bijlmer Oost en Nellestein in Zuidoost. Daar liggen de prijzen onder de 10 euro per vierkante meter.

In tegenstelling tot Amsterdam stegen de huurprijzen per vierkante meter in Rotterdam de afgelopen periode juist wel harder (15 procent). De huurprijzen liggen daar echter met een gemiddelde prijs per vierkante meter van 12,71 euro relatief laag. Ook in Den Haag stegen de prijzen van geliberaliseerde huurwoningen met zo'n 15 procent.