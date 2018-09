Bestuurder witte bestelbus Diemen slachtoffer van carjacking

De witte bestelbus waarnaar de politie gisteravond in Diemen onderzoek deed, is diezelfde avond gestolen bij een gewapende overval.

Volgens de bestuurder werd hij rond 20.00 uur bij Gersthove in Diemen overvallen. Twee mannen bedreigden hem met een wapen en namen de witte Ford Transit mee.

De bus werd zo'n driekwartier later door de politie achtergelaten aangetroffen op de kruising van de Bergwijkdreef met de Charley Tooropstraat. Het overvallenteam heeft de zaak in onderzoek.

De politie is op zoek naar twee mannen van rond de twintig jaar. Een van hen is donker getint en zo'n 1.85 meter lang. Hij droeg een blauw petje en vermoedelijk een groene jas. De andere dader is licht getint en zo'n 1.80 meter lang. Hij droeg een blauwe jas en grijze joggingbroek.

De politie roept getuigen op om zich te melden.