Mountainbikeroute De Oeverlanden op het nippertje tegengehouden

In Park De Oeverlanden, vlakbij de Nieuwe Meer, komt voorlopig geen route voor mountainbikers.

Dit is de uitkomst van een spoeddebat dat gistermiddag gehouden werd op aanvraag van Jennifer Bloemberg, raadslid voor de Partij voor de Dieren.

De plannen waren vergevorderd, waardoor de aanleg al volgende week zou starten. Het stadsdeel Nieuw-West had groen licht gegeven, terwijl de gemeenteraad hier niet over ingelicht was. Daardoor ontbreken er vooronderzoeken, rapportages en een vergunning voor de mountainbikeroute.

Er is geen omgevingsverlunning verleend voor de MTB-route, het is onduidelijk of het past in het bestemmingsplan (ruigtegebied in de Hoofdgroenstructuur). De Technische Adviescommissie HGS is niet om advies gevraagd. @Jennifer_Bloem vraagt de wethouder hoe dat kan. — PvdD Amsterdam (@PvdDAmsterdam) September 12, 2018

GroenLinks, CDA, D66 en PvdA zijn ook benieuwd hoe het zo kon lopen. Bloemberg (PvdD) heeft opheldering gevraagd aan wethouder Marieke van Doorninck. Het overleg wordt hervat als er meer informatie beschikbaar is. Verwacht wordt dat dat op zijn vroegst in oktober zal zijn.

In Park De Oeverlanden leven onder andere vleermuizen en ijsvogels. Daarnaast is het park een broedgebied voor de ransuil, bosuil en buizerd.