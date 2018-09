Wethouder houdt GVB scherp in de gaten: 'Uitval is structureel hoger dan vorig jaar'

Wethouder Sharon Dijksma van verkeer zegt het GVB scherp in de gaten te houden naar aanleiding van de talloze metrostoringen. 'Maar daarmee is het probleem voor reiziger niet opgelost', erkent de wethouder tegenover AT5.

'De uitval in het eerste halfjaar van 2018 was structureel hoger dan vorig jaar', zo laat ze weten. Onderzoek van AT5 wees uit dat metroreizigers vorige week met maar liefst negentig storingen werden geconfronteerd. En dat merken de reizigers maar al te goed.

'Ik werk in Amersfoort en kom elke dag te laat op mijn werk omdat ik mijn treinaansluiting op Zuid mis door de metrostoringen', zo laat een reiziger weten. En ook de drukte in de metro's, als gevolg van het tekort aan metrostellen, zorgt voor frustraties: 'Ik heb gisteren, en ook vandaag weer, lang moeten wachten. En dat is vooral irritant omdat het druk is en je dan de metro niet in kan'.

Dit is niet alleen vervelend voor de reizigers maar ook voor het GVB. Dijksma: 'Het GVB wordt volgens de concessie afgerekend op elke uitgevallen kilometer, en hoe meer uitval er is, hoe hoger het tarief dat ze betalen.' Met andere woorden, hoe meer metro's er uitvallen, hoe meer geld het GVB aan de gemeente moet betalen.

Het grote probleem zit hem in het feit dat het GVB geen reserve-metrostellen heeft. Valt er een metro uit, dan kan daar niet meteen een andere metro ingevlogen worden. Dit tekort zal pas aan het einde van het jaar enigzins opgelost zijn, dan hoopt de vervoerder 33 gerenoveerde metrostellen opnieuw in te kunnen zetten. 'Wij blijven hameren op voldoende materieel', aldus Dijksma.