Verdachte helikopterkaping (20) doet aangifte tegen schietende agenten

Eén van de mannen die wordt verdacht van deelname aan de verijdelde gevangenisuitbraak met een gekaapte helikopter in Roermond heeft aangifte gedaan tegen de politie.

Het gaat om de 20-jarige Omar A. Hij heeft in mei van dit jaar aangifte gedaan van poging tot doodslag, omdat hij naar eigen zeggen om het leven had kunnen komen toen het arrestatieteam (AT) de Audi waarin hij probeerde te vluchten onder vuur nam.

Verijdelde helikopterkaping

Omar zat op 11 oktober vorig jaar met een andere man in een gestolen Audi A4 in de buurt van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Roermond. Volgens justitie maakte het tweetal deel uit van een grotere groep, die die middag topcrimineel Benaouf A. uit de gevangenis wilde bevrijden met een gekaapte helikopter. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gisteren tot negen jaar cel tegen de hoofdverdachten. Omar A. moet, als het aan justitie ligt, zeven jaar de gevangenis in.

17 kogels

De bevrijding in Roermond mislukte omdat de politie op de hoogte was van de plannen en op het laatste moment ingreep. Toen een AT de inzittenden van de Audi wilde aanhouden, gingen die ervandoor. Leden van het AT schoten in totaal zeventien keer op de auto met daarin Omar A. en de Franse bestuurder. Eén kogel ging via de achterruit dwars door de voorruit van de Audi.

Over de vlucht verklaarde Omar later: 'Ik hoorde de kogels langs mijn hoofd vliegen en de ramen kapotgaan. Daarna zijn we doorgereden.' Tijdens de achtervolging werd een tas met een wapen, een patroonhouder en munitie uit de auto gegooid.

'Wilde niet dood'

Toen de Audi in het Limburgse gehucht Oud-Roosteren tot stilstand kwam, nam de Franse bestuurder de benen. Hij werd op zijn vlucht doodgeschoten door het AT. Omar A. liet zich arresteren. 'Ik ben uitgestapt en op de grond gaan liggen, omdat ik niet dood wilde', verklaarde hij.

Volgens zijn advocaat heeft de politie het risico genomen dat Omar tijdens de vlucht dodelijk geraakt had kunnen worden. 'Het schieten was niet proportioneel nu er zo vaak op de rijdende Audi is geschoten', aldus raadsvrouw Titia Korff.

Rechtmatig

Maar volgens het OM was er sprake van een rechtmatige aanhouding en was het aanhoudingsvuur proportioneel. 'We hebben het hier over verdachten die vermoedelijk zwaarbewapend waren. Toen ze op de vlucht sloegen, ramde hun Audi het voertuig van het arrestatieteam', memoreert de officier van justitie.

Tijdens de achtervolging werd een agent tegen een autoportier geslingerd. 'Een andere agent moest wegspringen om niet geraakt te worden door het razendsnelle voertuig', vervolgt de officier.

Strafvermindering

Toch vindt de raadsvrouw van Omar A. dat er sprake is van vormverzuim. Ze vraagt de rechtbank daarom om strafvermindering. 'De politie heeft bovendien niet alleen op de banden geschoten, maar echt hoog en dwars door de achterruit', aldus Korff. Ze vindt dat de politie, ondanks het feit dat Omar niet is geraakt, inbreuk heeft gemaakt op zijn lichamelijke integriteit.

Natuurkunde

De officier van justitie stelt echter dat niet doelbewust 'hoog' op de auto is geschoten. 'Ik weet niet of u vroeger op school natuurkunde heeft gehad, maar als ik op een stoelpoot van een tafel, die telkens iets verder weg staat, richt, dan richt ik telkens iets hoger. Dat weet iedereen', aldus de officier.

De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar het dodelijke schietincident in Oud-Roosteren. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft nog niet besloten of de betrokken leden van het arrestatieteam worden vervolgd.