Aantal festivals neemt flink toe, bezoekersaantal daalt ietsjes

Het aantal festivals in de stad is vorig jaar flink toegenomen. Opmerkelijk is dat al die festivals iets minder bezoekers trokken dan een jaar eerder.

In 2017 werden er 128 festivals gehouden in de stad. Een jaar eerder waren dat er nog 109. Een toename van 17,4 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse Festival Monitor van onderzoeksbureau Respons.

De festivals trokken afgelopen jaar 4.727.546 bezoekers. Dat zijn er heel veel, maar iets minder dan in 2016. Toen waren het er een kleine 30.000 meer.

Landelijk gezien gingen er afgelopen jaar 26,6 miljoen bezoekers naar 954 festivals. Dat betekent dat dik één op de tien Nederlandse festivals in Amsterdam gehouden wordt.