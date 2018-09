Geen Red Bull meer op FRIS-feesten: organisatie zet punt achter verkoop

Feesten zonder alcohol, sigaretten, drugs en nu ook zonder energiedrankjes. De organisatie achter de beroemde FRIS-feesten, speciaal voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar, zet een punt achter de verkoop.

'Met de publicatie van het onderzoek dat het RIVM uitvoerde rond energiedranken hebben wij de conclusie getrokken dat deze dranken niet langer bij ons concept passen', aldus organisator Philippe Hes.

RIVM

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) drinken zo'n 19.000 jongereren te veel energiedrankjes en lopen daarmee gezondheidsrisico's op. Het kan leiden tot een verhoogd risico op hartritmestoornissen en effecten op het centraal zenuwstelsel. Hes: 'Duizenden ouders vertrouwen ons hun tieners toe, dus wij nemen onze verantwoordelijkheid heel serieus. Een besluit als dit past daar goed bij.'

Ontstaan

FRIS werd elf jaar geleden in Amsterdam opgericht door Philippe Hes en Mitchel Bovenlander. Het idee was en is een echte clubavond voor tieners maar dan op een verantwoorde manier. FRIS doet op dit moment vijftien steden aan en heeft bijna 100.000 bezoekers per jaar.