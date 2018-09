Amsterdammer met explosieven aangehouden bij controle A28

Een 26-jarige Amsterdammer en een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn vannacht aangehouden bij een politiecontrole op de A28 bij Staphorst. Het tweetal had explosieven bij zich en reed onder invloed.

Dat kwam aan het licht toen de politie de auto controleerde na een achtervolging. De politie zat al langer achter de twee aan: Het voertuig was mogelijk betrokken bij meerdere inbraken in de buurt. Agenten zetten de achtervolging in en konden de auto stoppen.

Eenmaal bij de controle werden softdrugs gevonden en uiteindelijk de explosieven. Direct daarna is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen om de explosieven elders tot ontploffing te brengen. Het tweetal is aangehouden.

Of de explosieven bestemd waren voor een plofkraak is nog onbekend. De politie doet onderzoek.