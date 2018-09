13 september: Bilderdijkstraat al versierd met kerstverlichting

Na dagen van regen schijnt de zon vandaag weer flink en volgende week dinsdag kan de temperatuur zelfs uitkomen op zo'n 25 graden. Maar toch heeft de ondernemersvereniging van de Bilderdijkstraat alweer typische kerstverlichting opgehangen.

Winkelend publiek viel de verlichting, die vandaag op klaarlichte dag aanstond, ook op. 'Nu al aan kerst denken? Dat vind ik bizar. Het wordt steeds extremer. Het is op dit moment van het jaar wel deprimerend. Het is overbodig en kost ook geld', klaagt een vrouw.

Een andere bezoeker is positiever: 'Nou ik vind feestverlichting altijd wel leuk. Dit is misschien wat vroeg. Maar met Pasen is het ook vroeg. Dus laat het maar vaak genoeg gebeuren. Dan vind ik wel het wel goed.'

Pepernoten

Dat de verlichting ook overdag aanstaat, vindt niet iedereen goed: 'Met de klimaatverandering zou het wel vaker voorkomen dat het 26 graden is tijdens de Kerst. In september is het wel een beetje vroeg ja. Ik zag ook al pepernoten in de winkel liggen. Je verwacht nu meer herfstverlichting.'