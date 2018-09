Voetganger aangereden door scooter op Scheldeplein

Een voetganger is vanmiddag gewond geraakt toen ze werd aangereden door scooter. Dat gebeurde iets na half vijf op het Scheldeplein in Zuid.

Het zou gaan om een jonge vrouw. Een getuige vertelt aan AT5 dat zij gewond, maar bij bewustzijn, mee is genomen door een ambulance.

De bestuurder van de scooter is volgens getuigen er vandoor gegaan. Het is onduidelijk of hij/zij zich inmiddels heeft gemeld. De politie kon niet vertellen wat er precies is gebeurd.