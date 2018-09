KNVB: Ajax - FC Groningen gaat bij politiestaking gewoon door

Volgens de KNVB gaat de ontmoeting tussen Ajax en FC Groningen in de Johan Cruijff Arena van aanstaande zaterdag gewoon door. Zelfs bij een politiestaking gaat de bal gewoon rollen. Het stadsbestuur blijft een slag om de arm houden.

Ook andere wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaan door. KNVB: 'Hierover onderhouden we nauw contact met de clubs en gemeentes. Zij werken momenteel keihard aan alternatieven om dit weekend zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen laten spelen.'

Lees ook: KNVB, gemeente en horeca bereiden zich voor op weekend met stakende agenten

Scenario's

Eerder vandaag maakte de gemeente bekend dat het nog onduidelijk is of de wedstrijd wel door kon gaan. 'De driehoek houdt de ontwikkelingen in de gaten en bereidt verschillende scenario's voor', laat een woordvoerder weten.



'Vooralsnog kan de wedstrijd Ajax-Groningen gespeeld worden. Na de uitspraak van het kort geding zal de driehoek de ontstane situatie voor voor de hele stad nogmaals beoordelen.' Ajax zelf vond het nog te voorbarig om er iets over te zeggen.

Lees ook: Geen hosts op Leidseplein als politieacties doorgaan

Op het Leidseplein is het in ieder geval wel een probleem dat de politie dit weekend gaan staken voor een betere cao. De hosts worden dan namelijk niet ingezet. Over de staking loopt nog een kort geding. Als de politie actie mag voeren van de rechter, zullen agenten vanaf vrijdag- tot zondagavond alleen maar uitrukken bij echt grote nood en het andere werk laten liggen.