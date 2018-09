Mischa verliet Amsterdam om zijn danscarrière te redden: 'Dat is mijn redding geweest'

Als jonge danser verliet de geboren en getogen Amsterdammer Mischa halsoverkop zijn geliefde stad om zijn carrière te redden. Vanaf vrijdag keert hij voor twee weken terug om met het Scapino Ballet Rotterdam op te treden in Koninklijk Theater Carré.

Mischa groeide op in Oost, waar hij iedere dag op straat was te vinden. 'Altijd voetballen met de jongens, beetje kattenkwaad uithalen. En films kijken', weet hij nog. Toen hij John Travolta in Grease zag, raakte hij mateloos geïnspireerd. 'Dat wilde ik ook.'



Mischa ging op zesjarige leeftijd op balletles. Die keuze voor ballet rijmde echter niet zo met zijn leven op straat. 'Dat werd niet altijd geaccepteerd door de jongens waar ik mee voetbalde. Dan moest ik mij soms een beetje verdedigen. Ik heb daar menig knokpartijtje over gehad. Maar dat ging mij goed af.'



De beslissing van zijn leven

Hij bleef dansen en dat werd beloond. Op zijn tiende kreeg Mischa de uitnodiging om te komen dansen aan de Nationale Ballet Academie. Hier kreeg hij de kans zich te ontwikkelen tot professional, maar op vijftienjarige leeftijd verloor hij de focus die hiervoor nodig is.



Mischa ging helemaal op in het Amsterdamse nachtleven. 'Veel naar house feestjes, veel drankgebruik. Drugs ook wel. Van donderdag tot zondag was ik aan het feesten en maandag was ik brak. Dat ging niet meer.' Op zijn 21e maakte hij de beslissing van zijn leven. Hij liet alles in Amsterdam achter zich, om zijn intrede te doen als stagiair bij het Scapino Ballet Rotterdam.



Sjakie Swart

Hier lukte het hem om zijn focus terug te vinden en zijn carrière als prof te veilig te stellen. 'Dat is een beetje mijn redding geweest dat ik een contract hij Scapino heb gekregen. Zonder Scapino was mijn leven heel anders gelopen. Ik dank god op mijn blote knieën dat ik destijds die kans heb gekregen.'



Die kans betaalde Mischa dubbel en dwars terug. Hij wijdde zijn hele carrière aan het gezelschap, dat hij nog voor geen goud zou verlaten. 'Ik wil een beetje de Sjakie Swart van Scapino worden.' Vrijdag keert hij terug naar zijn de stad die hij 19 jaar geleden verliet, om voor twee weken lang met Scapino op te treden in Koninklijk Theater Carré.