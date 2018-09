Registratie etniciteit door justitie: 'gewoon feiten' of 'rassenleer'?

Politie en justitie moeten etniciteit registreren van elke arrestant, verdachte en veroordeelde. Het zou kunnen leiden tot beter beleid, blijkt uit onderzoek. Twee tegenpolen in de gemeenteraad denken er het hunne van: Mourad Taimounti (DENK) en Annabel Nanninga (Forum voor Democratie).

'Ik begrijp dat de wetenschap daar behoefte aan heeft, alleen het risico daarbij is dat de stap naar rassenleer echt om de hoek is', zegt Taimounti die het een slecht idee vindt.

Lees ook: Onderzoekers pleiten voor meer etnische registratie in strafketen

Nanninga vindt dat geen reden om dan dingen niet te benoemen of krampachtig uit de statistieken te halen. 'Uit die aanbeveling is niets gebleken dat het slechte mensen zijn, maar meer het zijn de feiten. Daar moeten we mee werken als we de boel veilig willen houden.'

Door registratie kan er volgens de onderzoekers van de Universiteit Leiden onderzocht worden waarom Marokkaanse en Antilliaanse jongens vaker aangehouden worden dan autochtone leeftijdsgenoten. De kans bij de eerste groep is maar liefst tien keer zo groot.