Slachtoffer vermoedelijk uit raam gevallen bij melding schietpartij Oud-Zuid

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een slachtoffer op straat aangetroffen na een geweldsdelict dat vermoedelijk in een woning op tweehoog plaatsvond.

Beelden: Martin Damen

Vlak voor middernacht kwamen er bij de politie meldingen binnen van een schietpartij in de Vlietstraat, naast de tramremise in Oud-Zuid. Toen de hulpdiensten arriveerden lag er op straat een slachtoffer, dat volgens getuigen uit het raam van een woning op tweehoog was gevallen of geduwd.

Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk is geschoten tijdens het geweldsdelict in de woning. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

Buurtbewoners hebben gezien dat de politie beneden bij de portiek een verdachte aanhield. Er zouden echter nog meer verdachten betrokken zijn geweest bij het incident. Een of meerdere onbekenden zouden na het geweld richting de Schinkelkade zijn gerend.

De politie onderzoekt de zaak.

