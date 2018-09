'Inzet op uitgaanspleinen kost veel capaciteit, dat moet maar eens goed zichtbaar worden'

Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP noemt de maatregel om op het Leidseplein dit weekend geen hosts in te zetten 'een vervelende consequentie van de politiestaking'. Maar, zegt hij, 'het bewijst maar weer eens hoe noodzakelijk en cruciaal politie inzet is.

Volgens de Belangenvereniging Horeca Leidsepleinbuurt kan zonder politieagenten, de veiligheid van de hosts niet worden gegarandeerd. De politiebond ACP ziet dat liever ook anders. 'Ordehandhaving op uitgaanspleinen 's nachts kost veel capaciteit en dat moet door onze staking maar eens goed zichtbaar worden. De politie kampt al jaren met een capaciteitsprobleem en dat moet opgelost worden.'

De politie voert al geruime tijd actie voor een betere CAO en een lagere werkdruk. Vandaag om 11.00 uur dient in Den Haag het kort geding tussen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en de politiebonden.

Lees ook: Geen hosts op Leidseplein als politieacties doorgaan: 'Geen garantie voor hun veiligheid'

Regulier werk neergelegd, alle bureaus dicht

Volgens Grapperhaus is de veiligheid in het geding als de politiestakingen doorgaan. Vanaf vanavond 18.00 tot zondagmiddernacht treedt de politie alleen op bij geweldsdelicten, heterdaad en levensbedreigende situaties. Maar het reguliere politiewerk blijft liggen en de politiebureaus blijven dicht.

Volgens Robert Domhof van de Belangenvereniging Horeca Leidsepleinbuurt hadden de politiebonden geen slechter weekend kunnen kiezen. Naast de reguliere uitgaansdrukte dit weekend is het extra druk in de stad vanwege de wedstrijd Ajax-Groningen in de Johan Cruijff Arena en IBC in de Rai.

De politiebond laat zich hierdoor niet weerhouden en zegt er alles aan te doen om tot een akkoord te komen zodat de staking niet door hoeft te gaan. Domhof: 'Situaties zullen sneller uit de hand gaan lopen, maar we kunnen veiligheid van de hostst niet garanderen.

Lees ook: KNVB: Ajax - FC Groningen gaat bij politiestaking gewoon door

KNVB: ja, het gaat door

Wat de KNVB betreft gaat de wedstrijd Ajax-FC Groningen in de Johan Cruijff Arena aanstaande zaterdag gewoon door. Of de wedstrijd ook daadwerkelijk doorgaat hangt wat burgemeester Femke Halsema betreft van de uitkomst van het kort geding af.

Via haar woordvoerder laat ze weten dat de driehoek verschillende situaties voorbereid. In het verleden zijn er in Amsterdam niet eerder politieacties verboden omdat het een risico-weekend was.