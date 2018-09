Krakers Rederijkers moeten voor half elf pand Jan Luijkenstraat uit

Het is vanochtend over en uit voor de Rederijkers, dan moeten ze hun gekraakte pand in Zuid verlaten. 'We gaan nu terug naar huis. Bij ouders, bij vrienden op de bank, wellicht op zoek naar een nieuw huis. '

In juli kraakten ze een pand aan de Jan Luijkenstraat in Zuid om aandacht te vragen voor het tekort aan betaalbare ruimte. Voor het pand staat een hotel gepland en de eigenaar kreeg donderdag gelijk van de rechter, ze moeten vrijdagochtend half elf vertrokken zijn.

En dat is nog een klusje te noemen. 'Het wordt nachtwerk, we zullen alles netjes achterlaten. Het is wel spijtig dat er toch weer gekozen wordt voor de hoteleigenaar', aldus één van de krakers. 'En niet voor de buurtbewoners of de bewoners van de stad. Maar voor degene die er geld mee probeert te verdienen.'