Ikea gaat met elektrische vrachtwagens bezorgen in de stad

Ikea in Zuidoost gaat al hun dieselvrachtwagens vervangen voor elektrische modellen. Dat heeft Ikea-ceo Jesper Brodin in een statement gezegd.

Alle bezorgingen in de stad zullen vanaf 2020 met elektrische vrachtwagens of op andere emissie-vrije manieren worden gedaan. Denk daarbij aan elektrische bakfietsen.

Naast Amsterdam zal er in de toekomst ook elektrisch worden bezorgd in Parijs, New York, Los Angeles en Shanghai. In 2025 wil de meubelgigant ook in de rest van de wereld elektrisch gaan rijden.

'We willen ons bedrijf op een duurzame manier laten groeien. Daarom versnellen we de overgang naar elektrische voertuigen in vijf steden', zegt Brodin volgens Reuters.

'Klimaatverandering is niet langer een bedreiging, maar het is de realiteit. We zien welke gevolgen dat heeft voor ons bedrijf, onze klanten, en onze collega's elke dag in meer of mindere maten', zegt de ceo volgens Fast Company.

Het Zweedse concern heeft twee miljard dollar in de verduurzaming van het bedrijf geïnvesteerd. Het is niet bekend wanneer de Billy-kasten elektrisch worden afgeleverd in de stad.