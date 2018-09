Geen cameratoezicht in winkelcentrum De Kameleon na explosie

De gemeente gaat geen toezichtcamera's ophangen rondom De Kameleon in Zuidoost. De VVD had daar wel om gevraagd nadat er in juni een explosief afging in het winkelcentrum.

In de nacht van 5 op 6 juni ontplofte een explosief in De Kameleon. De ravage was groot en er raakte een slachtoffer gewond. Aangezien had winkelgebied een jaar eerder ook geplaagd werd door overvallen, pleitte de VVD voor cameratoezicht rond De Kameloen. Maar dat komt er niet.

Lees ook: Enorme schade bij slijterij in Zuidoost na explosie: 'Harde knal midden in de nacht'

Volgens het college is cameratoezicht het 'ultieme remedium'. 'Als andere instrumenten en maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren wordt cameratoezicht ingezet', schrijft het stadsbestuur in antwoord op de vragen van de VVD. 'Er zijn sinds begin oktober 2017 – behoudens dit incident – geen ernstige incidenten op het winkelcentrum geweest. Er is nu onvoldoende aanleiding publiek cameratoezicht in te zetten.'

Lees ook: VVD herhaalt wens voor cameratoezicht na explosie bij winkelcentrum De Kameleon

De slijterij waarbij het explosief afging heeft wel meer en betere camera's opgehangen.