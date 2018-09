Opnieuw een echte Rembrandt ontdekt door Jan Six

De Amsterdamse kunsthandelaar Jan Six heeft opnieuw een schilderij van Rembrandt ontdekt. Hij vond het schilderij, genaamd 'Laat de kinderen tot mij komen' bij veilinghuis Lempertz in Keulen.

Dat meldt de Volkskrant. Al in 2014 zag Six het schilderij in de catalogus van het veilinghuis staan. Hij had toen meteen het vermoeden dat hij een jonge Rembrandt op het schilderij zag staan als één van de mensen die op Christus afkomen. Rembrandt liet zichzelf vaker terugkomen in zijn werken.

100 keer de prijs

Vervolgens vond Six een investeerder die het schilderij voor hem wilde kopen. Deze betaalde er uiteindelijk ruim 1,5 miljoen euro voor. Dat is meer dan honderd keer het bedrag waarvoor het schilderij werd aangeboden. Six was namelijk niet de enige die een echte Rembrandt dacht te herkennen. Ook kunsthandelaar Otto Naumann had de Rembrandt op het oog.

Vervolgens begon voor Six het lange proces van het definitief vaststellen van de Rembrandt. En dat proces is nog niet afgerond. Eigenlijk wilde Six het schilderij pas presenteren op de tentoonstelling over de jonge Rembrandt die in november 2019 opent in Leiden. Door de vele geruchten over het bestaan van een nieuwe Rembrandt, heeft hij gekozen zijn vondst nu al openbaar te maken.

Eerder dit jaar maakte Six al bekend dat hij het schilderij Portret van een jonge man, ook van Rembrandt, had ontdekt.