Ontdekker Jan de Bie trots op zijn Glennis: 'Ze gaat het winnen'

Dat Glennis Grace de finale van America's Got Talent heeft gehaald, was voor veel mensen een verrassing. Zo niet voor Jan de Bie. De organisator van onder andere het Jordaanfestival zag in haar op 11-jarige leeftijd al een potentiële superster.

'Ik vind het verschrikkelijk spannend. Ik heb er gisteren ook naar gekeken en ik kon wel huilen hoor', aldus de Bie. 'Ik ben er ook heel erg trots op. Als meisje van elf jaar kwam ze bij mij op het Jordaanfestival. Ze heeft wel een stuk of acht keer bij mij gezongen.'

Lees ook: Glennis Grace door naar finale America's Got Talent

De Bie had vanaf het begin al enorm veel vertrouwen in 'zijn' Glennis. 'Overal waar ik haar aankondigde zei ik al: let op, deze gaat een keer over de oceaan. En dan zei zij: 'doe niet zo gek ome Jan', maar het is toch gebeurd.' De finale van de Amerikaanse show is volgende week.

Lees ook: Glennis Grace bedreigd tijdens interview

Volgens de Bie heeft Grace een goede kans om volgende week te winnen. Al heeft ze ook één Amsterdamse valkuil. 'Dat brutale vind ik niet zo erg, maar dat moet je het op een andere manier zeggen. Geen dingen zeggen die daar niet passen. Daar kunnen ze daar niet tegen, maar ik ben er van overtuigd dat ze dat snel leert.'