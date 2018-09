'Laffe dief' van scootmobiel kwam om voertuig te repareren

De politie gaf eerder deze week beelden vrij waarop te zien zou zijn dat een dief een scootmobiel steelt. Nu blijkt het niet om een dief te gaan, maar om een monteur die de verkeerde scooter heeft opgehaald voor een reparatie.

Dat blijkt uit een interview dat De Telegraaf had met René Sieben die op de beelden te zien was. Hij werkt voor thuiszorgwinkel Medipoint. Op de dag van de diefstal werd het bedrijf gebeld door een vrouw die zei dat haar scootmobiel kapot voor de Albert Heijn aan de Jan Evertsenstraat stond.

Normaal gesproken is het de bedoeling dat iemand na een melding zelf bij de scootmobiel blijft wachten, maar dat had deze vrouw niet gedaan. Toen Sieben bij de supermarkt aankwam stond daar een scootmobiel die voldeed aan de beschrijving. Daarop heeft hij het voertuig ingeladen in zijn bestelbus. Achteraf bleek het dus om de verkeerde scootmobiel te gaan.

Herkend door vrienden

Pas dagen later kwamen ze er bij Medipoint achter dat Sieben de verkeerde scootmobiel had meegenomen. Het voertuig terugzetten op straat was voor hen geen optie. Toen woensdag de beelden van de diefstal online kwamen zat Sieben in Zuid-Korea. Hij werd plat gebeld door vrienden die hem hadden herkend als de dief.

De politie heeft de video inmiddels verwijderd, maar Sieben is nog steeds boos over de gang van zaken. Hij overweegt om een advocaat in de arm te nemen.