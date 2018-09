Twee verdachten (39 en 48) opgepakt na geweldsincident Vlietstraat

Na het geweldsincident afgelopen nacht aan de Vlietstraat zijn twee verdachten opgepakt. Een 45-jarige man werd zwaargewond aangetroffen op de stoep voor een woning. Hij is vermoedelijk van twee hoog uit een raam gevallen.

De twee verdachten van 39 en 48 werden vlak na het incident aangehouden. Twee of drie personen gingen er vandoor. Naar die personen is de politie nog op zoek. Getuigen die tips hebben over de weggerende verdachten worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

In eerste instantie kwam er iets voor middernacht een melding binnen van een schietpartij aan de Vlietstraat in Oud-Zuid. Na onderzoek bleek er niet te zijn geschoten. Wel was er dus sprake van een geweldsincident. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend en wordt onderzocht.