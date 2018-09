Halsema voor het eerst te gast in Het Gesprek met de Burgemeester

Twee maanden is ze nu burgemeester van Amsterdam: Femke Halsema. En vanaf vandaag is ze elke twee weken op vrijdag te gast bij AT5 voor Het Gesprek met de Burgemeester, net als haar voorgangers Patijn, Cohen en Van der Laan. Er is direct al een hoop te bespreken.

In de twee maanden dat ze nu burgemeester is, heeft Halsema al heel wat voor haar kiezen gehad. Zo was er de aanslag op Centraal Station waarbij Jawed S. twee Amerikaanse toeristen neerstak en werd de Johan Huizingalaan geteisterd door schietincidenten en explosieven.

Er waren natuurlijk ook leuke momenten. Zo mocht ze na een week al de Noord/Zuidlijn openen, voer ze mee met de Canal Parade, bezocht ze Kwaku en legde ze meerdere werkbezoeken af om de stad nog beter te leren kennen.

Samenwerken met salafisten?

Maar er was ook al direct discussie. Halsema brak met het deradicaliseringsbeleid van haar voorganger Van Aartsen en kondigde aan niet te willen samenwerken met salafistische organisaties in de stad. Van Aartsen had juist de deur opengezet. Het leverde haar complimenten op uit de rechtse hoek van de gemeenteraad, maar partijen als DENK en Bij1 hadden flinke kritiek.

Genoeg te bespreken dus in Het Gesprek met de Burgemeester. Om 18.20 uur op AT5 en ook te zien op de site.