Toch een cao-akkoord: grote politiestaking van de baan

De politie gaat dit weekend toch niet staken. Vakbonden hadden de 'heftigste actie ooit' aangekondigd, maar op de valreep werd er een cao-akkoord gesloten.

Dat meldt de NOS. De algehele politiestaking die was aangekondigd hield in dat de politie alleen nog voor grote nood zou uitrukken. Daardoor zouden er geen agenten op de been zijn op de uitgaanspleinen in de stad dit weekend. Ook zou er geen politie aanwezig zijn rond het duel Ajax-FC Groningen.

Er werd gevreesd voor de veiligheid in de stad als de acties wel door zouden gaan. Zo konden horeca-ondernemers niet de veiligheid van de hosts op het Leidseplein garanderen, waardoor ook zij de komende nachten niet in actie zouden komen. Bovendien was het nog maar de vraag of het duel van Ajax wel mocht plaatsvinden als er sprake was van een staking.

Minister Grapperhaus had een kort geding aangespannen tegen de politievakbonden, maar nu er alsnog een cao-akkoord gesloten is zal er sowieso geen sprake meer zijn van de aangekondigde acties. Die zijn voorlopig 'opgeschort'.