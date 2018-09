Krakers geven zich gewonnen en verlaten pand in Zuid

De krakers van de Rederijkers hebben vanochtend in alle vroegte het door hun gekraakte chique pand in het Museumkwartier verlaten. Daarmee hebben ze zich gehouden aan de deadline van 10.30 uur die door de politie was gesteld. Aan de beloofde schoonmaak zijn ze echter niet meer toegekomen.

De eigenaar van het pand keek niet raar op toen hij de troep in het huis aantrof. 'Ik ben dit wel gewend. Ik had dit wel verwacht.' De Rederijkers zaten sinds 1 juli in het pand. Naar eigen zeggen omdat de eigenaar van het pand er een hotel zou willen beginnen. Zij maken zich zorgen over dat de stad steeds verder commercieel wordt uitgebuit.

'We denken dat het tijd is om actie te ondernemen. De bewoners van de stad krijgen het steeds moeilijker. Ze staan jaren op wachtlijsten terwijl sociale huurwoningen verkocht worden. Ik heb lang naar een woning gezocht tegen absurde huurprijzen, maar ben blij dat ik nu weer een woning heb', liet kraker Huib in juli weten.

De krakers hadden plannen om van het pand een vrijplaats te maken met ruimte voor non-commerciële dingen. Daar stak de gemeente echter al snel een stokje voor. Zij eisten dat het pand ontruimd zou worden. De Rederijkers spanden nog een kort geding aan, maar verloren dat.