'Johan Cruijff ondergewaardeerd in voetbalgame FIFA 19'

De Johan Cruyff Foundation is teleurgesteld in de makers van voetbalspel FIFA 19. Daarin kunnen gamers de legendarische 14 opstellen in hun elftal. Maar de digitale Cruijff zou te zwak zijn.

In de razendpopulaire game FIFA 19 kun je niet alleen met voetballers van nu spelen, maar in de FUT-modus ook met iconische spelers van vroeger. Dit jaar is ook Johan Cruijff een van deze FUT Icons die spelers op kunnen stellen in hun virtuele elftal.

Lees ook: Johan Cruijff toegevoegd aan FIFA 19

Maar de Johan Cruyff Foundation is niet te spreken over de kwaliteiten van de digitale Cruijff. Het langharig poppetje is weliswaar snel en heeft een goed schot, maar is minder goed dan de virtuele versies van Diego Maradona en Pelé. Cruijff zit daar net iets onder en is qua niveau vergelijkbaar met Cristiano Ronaldo en Ronaldinho.

Teleurgesteld

'Die rating is een hot item geworden. Ook wij vinden de rating lager dan wij hadden verwacht. Wij dachten dat Johan dichter tegen Pelé en Maradona zou zitten', zegt een teleurgestelde Carole Thate namens de Johan Cruyff Foundation tegen Voetbal International. 'Het voetbal van Cruijff moet nauwkeurig worden vertegenwoordigd. (...) Maar ja, je kunt dat bij de makers van het spel niet van tevoren vastleggen. Op de rating hebben wij geen invloed.'

De te zwakke Cruijff is overigens niet de enige kritiek op FIFA 19. Door de manier waarop de voetballers te verdienen zijn in het spel (spelers kopen pakketjes met echt geld zonder te weten welke figuurtjes te krijgen) zou de game bovendien kinderen aanzetten tot gokken.