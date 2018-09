Zo gaat de nieuwe Postzegelmarkt er straks uitzien

Het zuidelijke deel van de Nieuwezijds Voorburgwal, rond de Postzegelmarkt, gaat drastisch veranderen. Waar het nu nog vooral een gebied is met veel stenen en asfalt, moet dit veranderen in een groen plein met veel bomen, lage struiken en een tramlijn in het gras.

De afgelopen maanden mochten omwonenden tijdens vijf bijeenkomsten meepraten. Wensen die naar voren kwamen waren onder andere een speelplek met water, betere verlichting, gras in de trambaan en lagere snelheden. Uiteindelijk is er gekozen voor een 'parkvariant' met veel groen rond de Postzegelmarkt.

Volgende week dinsdag wordt het ontwerp besproken door de stadsdeelcommissie Centrum. Daarna moet het nog door het college en de gemeenteraad. Eind 2019 moet er worden begonnen met de werkzaamheden.