Tienduizend euro aan kleding gestolen bij pop-up store bij Waterlooplein

Een tijdelijke kledingwinkel aan de Houtkopersdwarsstraat, vlakbij het Waterlooplein, is deze week voor duizenden euro's gedupeerd door een inbraak.

In de nacht van woensdag op donderdag werd ingebroken, volgens ondernemer Josine Michels is tachtig procent van de winkelvoorraad gestolen. 'Deze kast stond helemaal vol met schoenen, maar ik heb alleen nog een paar rechterschoenen over', laat ze zien.

Heel veel geld

Ook petjes, zonnebrillen en andere kledingsstukken zijn weg. Michels: 'Ik ben een ZZP'er en heb al mijn geld in deze shop gestopt. Dus ik denk dat de schade tegen de tienduizend euro is. En dat is voor mij heel veel geld.'

Omdat ze de winkelvoorraad niet had verzekerd, draait ze zelf voor de schade op. Michels: 'Het is relatief duur om voor zo'n korte periode een verzekering te hebben. Vorig jaar heb ik hier ook gezeten, dat was goed gegaan, dus ik dacht, het gaat nu vast ook wel goed.'

Gefocussed

Ze is niet de enige ondernemer die de winkelvoorraad niet heeft verzekerd, merkt het Verbond van Verzekeraars. 'Omdat wij zien dat ZZP'ers, en dat is ook begrijpelijk, heel erg gefocussed zijn op hun bedrijf', zegt woordvoerder Paul Koopman. 'Mijn punt is, dat het goed is om als ZZP'er ook over dit soort zaken na te denken.'

Achteraf gezien had Josine liever wel een verzekering afgesloten. 'Ik heb onwijs spijt. Het bedrag wat ik kwijt zou zijn weegt totaal niet op tegenover de schade die ik nu heb. En het is ook een beetje de vraag of ik hier nu uit ga komen. Het wordt zwoegen de komende maanden.'

De politie laat weten dat er gisteren aangifte is gedaan en dat de recherche later een onderzoek gaat starten. Er is nog geen zicht op de dader of daders.