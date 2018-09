Rechter: krijtstreep-methode niet betrouwbaar genoeg voor wegknippen fietsen

De e-bike van een bewoner uit Oost is onterecht weggeknipt door handhavers van de gemeente. De rechter heeft vandaag geoordeeld dat de betrouwbaarheid van de door de gemeente gebruikte krijtstreepmethode 'onvoldoende onderbouwd is'.

De krijtstreepmethode wordt gebruikt in de strijd tegen de vele fietswrakken in de stad. Binnen de ring mogen fietsen maximaal zes weken ongebruikt staan. Daarna heeft de gemeente het recht om de fiets weg te knippen en te stallen bij het fietsdepot.

Maar dan moet er wel bewezen kunnen worden dat de fiets er ook echt zes weken ongebruikt gestaan heeft. In alle stadsdelen, behalve Centrum, wordt daarvoor de krijtstreepmethode gebruikt. Op het achterwiel, onder het spatbord, wordt door handhavers een lichte krijtstreep gezet. Na zes weken komen de handhavers terug, zit de streep nog op de band dan krijgt de fiets een rood label en wordt hij een week later verwijderd.

Uitgeprobeerd door handhavers

Het idee is dat de krijtstreep op de achterband na een paar honderd meter fietsen vanzelf verdwijnt. Maar volgens de rechter is dat helemaal niet onderbouwd met feiten. In de uitspraak staat dat stadsdeel Oost geen objectief bewijs heeft voor de methode en dat hij alleen is uitgeprobeerd door handhavers. 'Deze enkele stelling is onvoldoende', vindt de rechter.

De eigenaar van de e-bike zei dat hij zijn fiets in de zes weken wel degelijk gebruikte. Hij betoogde zelfs dat hij de krijtstreep heeft proberen weg te boenen met schoonmaakmiddel, maar dat lukte niet. Het rode label dat later om de fiets gehangen werd heeft de eigenaar meteen verwijderd. Wegknippen op basis van de krijtstreep-methode was daarom niet te verantwoorden, zo oordeelt de rechtbank.

En dat is een flink probleem voor de verschillende stadsdelen. Stadsdeel Oost gaat er aanstaande maandag zelfs over vergaderen. Een woordvoerder zegt dat het stadsdeel de krijtstreep-methode gebruikt heeft om veel bezwaren van eigenaren van weggeknipte fietsen af te wijzen. Zo ook het bezwaar van de eigenaar van de verwijderde e-bike.

Bezwaren mogelijk opnieuw behandelen

'Ik kan me voorstellen dat deze uitspraak grote gevolgen heeft', aldus de woordvoerder. Mogelijk moeten eerdere bezwaarprocedures opnieuw behandeld worden. Om hoeveel bezwaren het precies gaat is niet duidelijk

De eigenaar van de e-bike heeft zijn fiets terug. Stadsdeel Oost moet hem de kosten voor het fietsdepot terugbetalen. Ook krijgt hij 9,99 euro voor een nieuw slot en moet het Stadsdeel de man 6,40 euro aan reiskosten betalen. Voor dat laatste bedrag kon de man op en neer naar de rechtbank.

