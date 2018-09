Gratis speltip Frenkie de Jong: 'Ik zou niet inzetten op een doelpunt van mij'

De kenners kwamen de afgelopen weken superlatieven tekort, Frenkie de Jong moet wel de nieuwe Verlosser zijn. Na een heerlijke start met Ajax beleefde De Jong een uitstekend debuut bij Oranje. Maar hij blijft zelf nuchter: 'Ik heb me redelijk staande weten te houden.'

Het maakt niet uit wat journalisten de 21-jarige middenvelder voor de voeten werpen, De Jong pareert alles licht grinnikend en relativeert de complimenten met een glimlach.

'Volgens mij valt het wel mee met die belofte voor het Nederlands voetbal. Maar ik ben die vragen niet zat hoor, het is jullie werk. Ik probeer ze zo goed mogelijk te beantwoorden.' Terug in Amsterdam moet het vizier weer op FC Groningen: 'Thuis moeten we sowieso alles winnen. Ik hoop zoals altijd op een ruime overwinning met mooi spel, aan voorspellen doe ik nooit.'

En voor degene die overwegen geld in te zetten op een doelpunt van De Jong: 'Het zou heel lekker zijn ja, het zal tijd worden. Maar als ik de mensen was, zou ik er niet op inzetten.'