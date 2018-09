Westbuis Coentunnel dicht door ongeluk

Flinke files vanavond voor de Coentunnel in Noord. In de westbuis is een ongeluk gebeurd, waardoor de tunnel richting de ring West is afgesloten.

Details over het ongeluk zijn er niet maar volgens de ANWB zijn twee tunnelbuizen afgesloten. Geen enkele weggebruiker kan daarom door de tunnel van noord naar west.

Tegen 18.00 uur stond er zo'n vier kilometer aan files, de vertraging is dik twintig minuten. Weggebruikers wordt aangeraden om via de oostring te rijden.