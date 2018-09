Burgemeester Halsema wil haatprekende gebedshuizen in uiterste geval sluiten

Burgemeester Halsema wil in het uiterste geval gebedshuizen sluiten als daar haatdragende boodschappen worden verkondigd. 'Op het moment dat je dat doet, en je doet dat vaker, dan heb je een probleem met ons.'

In het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester doet Halsema uit de doeken hoe zij de de-radicaliseringsaanpak van de stad voor ogen heeft.

'Dwingen of intimideren'

In een brief aan de raad schreef ze eerder al haar uitgangspunten; Amsterdammers mogen zich gevrijwaard weten van vernedering en geloven wat ze willen geloven. De grens ligt voor Halsema daar waar orthodoxie overgaat in fundamentalisme en mensen met dwang en intimidatie anderen hun wil opleggen.

'Op dat moment ben je niet meer beschermd door de geloofsvrijheid, als je anderen dwingt of intimideert. Het is een vrij klassieke grens: als je anderen dwingt dan heb je een probleem met de gemeente', zegt Halsema.

'Vervelende gesprekken'

Om onder andere die dwang en intimidatie een halt toe te roepen wil de burgemeester meer dan alleen het strafrecht in kunnen zetten. Als ze lucht krijgt dat er op plekken in de stad 'anti-integratieve en antidemocratische' praktijken plaatsvinden, dan wil ze sneller kunnen optreden. 'Daartussen is er een heel gebied waarin je vergunningen kunt gebruiken, waarin je mensen kan volgen, waarin je vervelende gesprekken met mensen kan voeren.'

Maar wanneer er in gebedshuizen herhaaldelijk haatpreken gegeven worden, dan wil Halsema ook het meest extreme middel kunnen gebruiken, zo vertelt ze. 'Er wordt natuurlijk al veel langer gezocht naar mogelijkheden om in het uiterste geval een gebedshuis, want daar hebben we het dan over, te kunnen sluiten. Het is heel rigoureus en je doet het ook alleen in het aller, aller uiterste geval. Je moet kunnen optreden in het uiterste geval.'

Vrouwen en jongeren aan bestuurstafel

Anders dan haar voorganger Van Aartsen is Halsema niet van plan om de banden aan te halen met fundamentalistische, salafistische organisaties in de stad om jongeren te behoeden voor de gewelddadige jihad. 'Mensen die anti-democratisch zijn, die de gelijkwaardigheid van man en vrouw niet serieus nemen, die nodig ik niet uit aan de bestuurstafels.'

Daarentegen is ze juist wel op zoek naar nieuwe netwerken van vrouwen en jongeren in de wijken. 'Mensen die de waarden van onze stad, de waarde van vrijheid, van emancipatie, van gelijkheid van man en vrouw, van homoseksuelen en heteroseksuelen een warm hart toedragen. Dat zijn onze bondgenoten en dat zijn de mensen die ik aan tafel uitnodig.'

