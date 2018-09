Wie heeft de 52-jarige Anja Idzardi gezien?

De 52-jarige Mathilde Idzardi is sinds gisteren vermist, ze is om half twee voor het laatst gezien in Beverwijk maar verblijft mogelijk in Amsterdam.

Ze is vooral bekend onder haar roepnaam Anja. Ze heeft bruine ogen, zwart haar tot haar schouders en draagt een bril. Ze draagt waarschijnlijk dezelfde kleding als op de bovenstaande foto.

Mensen met informatie over waar Anja Idzardi is, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070.