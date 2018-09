Dolberg na lange periode van blessures inzetbaar bij Jong Ajax

Bijna driekwart jaar heeft Ajax nauwelijks een beroep kunnen doen op spits Kasper Dolberg. Maar de jonge Deen is eindelijk fit bevonden. Maandag maakt hij zijn rentree bij de wedstrijd van Jong Ajax tegen Helmond Sport.

Vlak voor de winterstop van het afgelopen seizoen raakte Dolberg geblesseerd aan zijn voet en was hij lange tijd uitgeschakeld. Later ging hij wel met Denemarken naar het WK in Rusland.

Niet tegen Groningen

Maar in de voorbereiding op het nieuwe seizoen raakte Dolberg opnieuw geblesseerd, ditmaal aan zijn buik. Ten Hag heeft Dolberg niet opgenomen in de selectie van het eerste dat zaterdag tegen Groningen speelt. Hij vindt het belangrijk dat de spits eerst wat wedstrijdritme opdoet bij Jong Ajax.

Als de wedstrijd met Jong Ajax goed gaat, zou het zo maar eens kunnen zijn dat Dolberg wel bij de selectie zit voor de Champions Leaguewedstrijd tegen AEK Athene van komende week. In het weekend daarop volgt de uitwedstrijd tegen PSV.

