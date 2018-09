De Bijlmer: jarenlang verguisd maar Graziëlla en Sydney willen niet anders

'De Bijlmer is jarenlang verguisd, er zijn veel lelijke dingen gezegd in de media terwijl het juist heel positief was om hier op te groeien.' Voor zangeres Graziëlla en dichter Sydney bestaat er geen mooiere plek dan de honingraatflats in Zuidoost.

En daar is het stadsbestuur het mee eens, dat wil dat de laatst overgebleven flats zoals Kruitberg en Groeneveen binnenkort beschermd stadsgezicht worden. 'Architect Siegfried Nassuth had een heel mooi idee op die tekentafel en ik denk dat het na vijftig jaar nu pas goed tot ontwikkeling is gekomen', zegt musicalster Graziëlla.

Sydney eert haar buurt met een gedicht. 'Ik kom van een plek waarvan men eigenlijk alleen dacht, daar is chaos en verdeeldheid. Dit is naar mijn mening één van de laatste plekken in Amsterdam waar zo'n hechte cultuur is en waar het aanvoelt als een dorp.'