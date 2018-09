Topman Dick Benschop: 'Groei Schiphol moet komende jaren afnemen'

Afgelopen jaren vertrokken er steeds meer vluchten vanaf Schiphol. Deze groei moet de komende jaren sterk verminderen, vindt de pas aangetreden Schiphol-topman Dick Benschop.

Hiermee is niet gezegd dat de luchthaven helemaal niet meer zal uibreiden, maar na 2020 is de hoeveelheid groei van de afgelopen jaren niet meer nodig, zo meldt Benschop in Het Parool. De Schiphol-directeur wil afspraken maken met luchtvaartmaatschappijen om het aantal vluchten te beperken.

Daarbij vindt hij de komst van Lelystad Airport onvermijdelijk. Door een deel van de vluchten vanaf daar te laten vertrekken, zou de druk op Schiphol sterk kunnen verminderen. Aanleiding van de nieuwe plannen is de overlast waar bewoners rond Schiphol al jaren mee kampen. Naast de leefbaarheid in de omgeving zouden de veranderingen ook de duurzaamheid ten goede komen, aldus Benschop in Het Parool.