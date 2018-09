'Minder drugsgebruik leidt niet tot minder criminaliteit, dat is een illusie'

Burgemeester Femke Halsema vindt dat Amsterdam zich in de eerste plaats moet richten op het aanpakken van drugshandelaren, niet van gebruikers.

Dit stelt Halsema vrijdagavond in het Het Gesprek met de Burgemeester. 'We zijn een handelsstad', aldus Halsema. 'Helaas ook een handelsstad voor verdovende middelen. In drugs. Natuurlijk is het zo dat je je als gebruiker moet beseffen dat je bijdraagt aan een illegaal circuit van handel. Maar ik denk dat we in de eerste plaats de handel moeten aanpakken, niet het gebruik. Minder gebruik leidt niet tot minder criminaliteit, ik denk dat dat een illusie is.'



Het criminele circuit dat schuilgaat achter het gebruik van verdovende middelen stemt Halsema niettemin bezorgd. 'We moeten goed nadenken over hier mee om te gaan. Het is schrikbarend. De liquidaties, beschietingen en handgranaten... We hebben te maken met een crimineel circuit dat probeert druk uit te oefenen op het dagelijks leven in Amsterdam. Dat kunnen we niet accepteren.'



Gebruikers

Halsema's voorganger, Jozias van Aartsen, maakte zich ernstig zorgen over het zware geweld en de ontwrichtende werking van drugshandel in Amsterdam. 'Wat als de lifestyle van de een, bijdraagt aan de dood van de ander?' Zei hij hier onder meer over, verwijzend naar de relatie tussen drugsgebruik en (zwaar) geweld in de stad. Ook korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie en minister Grapperhaus (Justitie) toonden zich eerder al bezorgd over de normalisering van drugsgebruik.

Hier tegenover staat dat in het Amsterdamse coalitie-akkoord, gesloten door GroenLinks, SP, PvdA en D66, juist wordt gesproken over de decriminalisatie van bepaalde soorten drugs. De coalitiepartijen willen met de ontwikkeling van een Amsterdams Programma Drugs gaan kijken welke typen (soft)drugs gedecriminaliseerd kunnen worden gemaakt. 'Daar gaan we ons vervolgens sterk voor maken bij het Rijk', staat in het akkoord.



