Ouders kloppen massaal aan bij GGD voor meningokokkenvaccin

De GGD wordt door veel bezorgde ouders gebeld die willen dat hun kind gevaccineerd wordt tegen de dodelijke infectieziekte meningokokken type W.

Er zijn zelfs al extra medewerkers ingezet om hen allemaal te woord te kunnen staan, zo meldt Het Parool. De bezorgdheid is waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door de recente media-aandacht voor de stijging in besmettingen van de afgelopen jaren.



Oproep

Vanaf 22 september zullen 6500 14-jarigen een oproep ontvangen om gevaccineerd te worden. De rest van de 14- tot 18-jarigen kan deze brief volgend jaar op de deurmat verwachten. De bezorgde bellers zijn vooral ouders van kinderen die buiten deze groep vallen. Doordat de voorraad vaccins bij de GGD maar beperkt is, worden zij doorverwezen naar huisartsen en vaccinatiecentra. Ook moeten zij het vaccin zelf betalen.



Geen epidemie

Het RIVM is niet van plan om de hele bevolking te vaccineren. Door alleen tieners te vaccineren zou het virus al uitgeroeid kunnen worden. Ook is het risico om nu besmet te worden erg laag, meldt Yvonne Hazeveld, manager GGD Jeugdgezondheidszorg, in Het Parool: 'Het is geen epidemie. We zien het aantal mensen dat ziek wordt stijgen, maar de kans om het te krijgen is echt heel erg klein'.