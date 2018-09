Halsema niet tegen extra camera's om straten veiliger te krijgen

Meer en vaker cameratoezicht om de veiligheid op straat te vergroten. Burgemeester Femke Halsema is hier geen tegenstander van.

Dit vertelde ze vrijdagavond in Het Gesprek met de Burgemeester op AT5. Cameratoezicht is, als opsporingsmiddel, niet onomstreden. 'Het is moeilijk aan te tonen in welke mat het helpt met het opsporen van criminelen. Maar het leidt tot meer veiligheid in straten en ik ben er dan ook geen tegenstander van.'



Of, en in welke mate, er meer cameratoezicht komt in Amsterdam kan Halsema nog niet zeggen. 'Dat hangt natuurlijk ook van kosten af en van wat de raad wil. Daar ben ik dienstbaar aan. Maar ik vind wel dat we het moeten onderzoeken. Het moet uit de lengte, of uit de breedte komen. Dus als we minder agenten op straat in kunnen zetten zullen we naar andere middelen moeten zoeken om te kijken hoe we straten veiliger kunnen krijgen.'