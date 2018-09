Al twee jaar bouwafval voor de deur; flatbewoners Watergraafsmeer zijn het zat

De bewoners van de flat met uitzicht op het Ingenhouszhof, kijken al bijna twee jaar tegen een berg rommel aan, die is blijven liggen na de sloop van het verzorgingshuis Tabitha in Oost. Inmiddels zijn ze het beroerde uitzicht helemaal zat.

'Al die spullen die er liggen, het irriteert me zo. Eigenlijk word ik van het geheel wel een beetje depressief', vertelt bewoner Greet Vis. Haar uitzicht is ze kwijt door de nieuwe flat die voor haar woning werd gebouwd, daar bovenop moet ze ook nog eens naar een berg bouwafval kijken.

'Dat oude mens heeft weer wat'

Vis is zeker niet de enige bewoner die zich stoort aan de rommel. Meta Elenbaas, een buurvrouw, heeft al meerdere keren contact gezocht met de gemeente. 'Ik krijg een beetje het gevoel dat ze denken: "Dat oude mens heeft weer wat". Maar de dagen dat ik hier nog ben, wil ik gewoon dat het netjes is.' De bewoners voelen zich niet serieus genomen.

Vis en Elenbaas hebben beiden meerdere malen contact gehad met de gemeente en met de uitvoerder van de bouw. Maar opgeruimd wordt er nog steeds niet. 'Elke keer wordt het beloofd en komt er niks van. Nu is vorige week alles in een container gelegd.' Maar de zooi had eigenlijk al weg moeten zijn.

'Blijven moed houden'

Toch geloven de dames dat het wel goed komt, er is hen net opnieuw beloofd dat binnen drie dagen de rotzooi wordt weggehaald. 'Ze hebben al wel wat weggehaald, maar nog lang niet alles', zegt Vis. 'Maar we blijven wel moed houden.'