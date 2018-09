Dierenambulance te water tegen afval: 'Dieren raken verstrikt in plastic tasjes'

De dierenambulance krijgt per dag gemiddeld veertig meldingen van vogels in nood, vaak veroorzaakt door zwerfafval. Vrijwilligers van de dierenambulance voeren daarom vandaag door de grachten om troep uit het water te vissen.

Medewerkers van de dierenambulance maken vaak mee dat de dieren gewond raken in het water, doordat er zoveel rommel ronddrijft. 'Er ligt vuilnis aan de kant en dat waait natuurlijk allemaal het water in. Heel vaak verzamelt het zich achter de boten en daar raken de dieren verstrikt in.'

Dieren eten plastic

De dieren eten het plastic op en vaak zie je dat ook uit hun mond komen. Maar het plastic wordt niet alleen opgegeten, het wordt ook gebruikt voor het bouwen van nesten. 'Dat kan op zich niet heel veel kwaad, maar het is geen gezonde vorm voor dieren om zo hun nest te bouwen.'

Volgens de medewerkers van de dierenambulance voelt het goed om het vuil vandaag uit de grachten te vissen. 'Het is sowieso voor de dieren, maar ook gewoon om voor je medemens iets te betekenen daarin', zegt een van hen.

Open dag

Ook zijn ze blij met het feit dat mensen steeds bewuster met plastic omgaan. Maar om nog meer informatie te geven aan geïnteresseerden, is er zondag een open dag bij de dierenambulance. 'We geven rondleidingen, kinderworkshops en er is eten. Dus kom vooral langs!'