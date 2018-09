Vrachtwagentje botst frontaal op paal in Amstelveen

De bestuurder van een bestelwagen is op de Beneluxbaan bij metrohalte Oranjebaan frontaal op een verkeerspaal geklapt.

Bij dat ongeluk kwam het vrachtwagentje op de zijkant te liggen. In de wagen zaten twee personen. Een van hen raakte bekneld en moest worden losgeknipt.

Volgens een getuige is een van de inzittenden lichtgewond geraakt. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Het vrachtwagentje is total loss.