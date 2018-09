'Halsema moet niet praten in algemeenheden, maar namen en rugnummers noemen'

De uitspraak van Halsema over het in het uiterste geval sluiten van gebedshuizen leidt vandaag tot uiteenlopende reacties. De één vindt het een passende maatregel, anderen vinden dat alle moskeeen nu verdacht worden gemaakt.

Gisteravond zei Halsema in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester dat ze wilde 'kunnen optreden in het uiterste geval'. 'Er wordt natuurlijk al veel langer gezocht naar mogelijkheden om in het uiterste geval een gebedshuis, want daar hebben we het dan over, te kunnen sluiten.'

Raar

Imam Yassin ElForkani is niet enthousiast over haar uitspraak. 'Ze praat zoveel in algemeenheden, de Amsterdammer gaat daardoor opeens nadenken, bedoelt ze deze moskee bij mij om de hoek? Terwijl wij als moskeeën juist de verbinding zoeken.'

Volgens ElForkani is er op dit moment een 'gezonde ontwikkeling' in de islamitische gemeenschap. 'Ik weet dat mensen hun best doen, in steeds meer moskeeën houden vrouwen lezingen en er zijn steeds meer moskeeën waar vrouwen in het bestuur zitten.'

Grote aantijgingen

Hoewel Halsema ook een voorbeeld noemde van een dominee, vindt de PvdA net als ElForkani dat Halsema alle moskeeën verdacht heeft gemaakt. 'Het neigt bijna naar het roepen om het roepen en dat vind ik niet bijdragen aan het debat op dit moment.'

Mbarki denkt dat het sluiten van moskeeën vanwege haatdragende preken überhaupt onmogelijk is. 'Ik heb navraag gedaan. En de juristen die ik het heb gevraagd, hebben gezegd, dit doe je niet even. Dit is heel ingewikkeld. Dus zij waren ook verbaasd over deze uitspraak.'

Wel grenzen

Diederik Boomsma van het CDA is wel te spreken over een sluiting in het geval dat moskeeën ondanks gesprekken en waarschuwingen de fout in blijven gaan. 'Als zij structureel haatdragende boodschappen verkondigen, anti-democratische boodschappen verkondigen, als zij mensen leren mensen het Westen te verwerpen en te haten... Het is een verregaande stap, maar er zijn wel grenzen'

Wel vraagt Boomsma zich af of Halsema voor ogen heeft waar die grenzen liggen. 'Daarom hebben we ook steeds gezegd, we moeten dit gesprek met de gemeenteraad en de burgemeester verder gaan voeren. Je kunt wel zeggen dat je niet gaat samenwerken met salafistische organisaties en ze misschien zelfs gaat sluiten, maar je gaat dan niet verder in op waar precies de grenzen liggen en wat de criteria zijn.'

De drie zijn het er wel over eens dat haatdragende predikers sowieso moeten worden aangepakt. 'Mocht het worden aangetoond dat er iets radicaal fout gaat, dan is dat ook de verantwoordelijkheid van de moskeebestuurders', vindt ElForkani. 'Als er een concrete aanwijzing is, dan kunnen we in die casus hand in hand opereren.'