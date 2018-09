Sein brand meester bij grote uitslaande brand in kerk Amstelveen

In de Sint-Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan in Amstelveen is zaterdagavond een zeer grote brand uitgebroken.

Op foto's is te zien dat enorme rookpluimen vanuit de kerk opstijgen. De brandweer spreekt van een uitslaande brand. Op een andere foto is te zien dat de vlammen inderdaad uit het dak slaan.

Update 23.30 uur: De brandweer heeft het sein brand meester gegeven. Het nablussen van de brand zal nog de gehele nacht doorgaan. De bewoners van twee woningen die dicht naast de kerk staan, mogen vannacht niet naar huis. Andere mensen die geëvacueerd werden mogen dat wel weer.

Update 21.30 uur: De brandweer is nog steeds volop aan het blussen en de brand is nog niet onder controle. Wel zijn er aan de buitenkant van de kerk geen vlammen meer zichtbaar. 'De brand heeft vooral in het schip van de kerk gewoed en niet in de kerktoren. We denken daarom niet dat er gevaar is dat de toren instort', zegt een woordvoerder van de brandweer tegen AT5. Pas als de brandweer de kerk kan betreden kan er bekeken worden hoe groot de schade is.

Update 21.50 uur: Geëvacueerde omwonenden mogen voorlopig nog niet terug naar huis van de brandweer. Er is nog geen zicht op wanneer

Omwonenden uit woning gehaald

De Sint-Urbanuskerk staat in de wijk Bovenkerk, aan de rand van het Amsterdamse Bos. De kerk is onlangs helemaal gerestaureerd. Ook een bijzonder orgel is hersteld. Morgen zou er op dat orgel een openingsconcert worden gespeeld.

Mensen die direct naast de kerk wonen zijn door hulpdiensten uit hun woning gehaald. Zij worden in de omgeving opgevangen.

Bluskranen

Meerdere getuigen melden aan AT5 dat de brandweer moeite had om de beschikbare brandkranen te vinden en dat het blussen daarom pas later op gang kwam.

Mensen die last hebben van de rook wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden.

De kerk werd ontworpen door architect Pierre Cuypers, die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp van het Rijksmuseum en het Centraal Station in de stad. Op Ameland ging in 2013 ook al een door Cuypers ontworpen kerk in vlammen op.

De kerk is de laatste jaren gerestaureerd. Sommige omstanders zijn emotioneel omdat ze jarenlang aan de restauratie hebben gewerkt @AT5 — Robin Antonisse (@robinantonisse) September 15, 2018

Wat een drama mooie Sint-Urbanuskerk in Amstelveen pic.twitter.com/8837l58Gm3 — Frits Jelle Barend (@fbarend) September 15, 2018

De heren kunnen de bluskraan niet vinden te absurd #urbanus #amstelveen pic.twitter.com/HJHwX04A1r — Linda du Prie (@LindaduPrie) September 15, 2018

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand in een kerk aan de #Noorddammerlaan in #Amstelveen. Heeft u last van de rook? Sluit ramen en deuren https://t.co/1RvVlEy2QM — Brandweer AA (@BrandweerAA) September 15, 2018